На Lada Niva Travel вернулся важный элемент безопасности

«АвтоВАЗ» собрал партию внедорожников Lada Niva Travel, снабженных подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Об этом сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

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По его данным, в рамках пробной партии изготовлено пять машин белого цвета с подушками безопасности. На них установлено такое же рулевое колесо, как на модели Lada Granta. На массово выпускаемые «АвтоВАЗом» Lada Niva Travel без подушек безопасности устанавливается руль другой конфигурации.

Подушки безопасности предусмотрены конструкцией Lada Niva Travel и ранее устанавливались на нее. В настоящее время внедорожник предлагается «АвтоВАЗом» в шести комплектациях без подушек, стоимостью от 1,27 млн рублей до 1,56 млн рублей. Среди опций безопасности в ее комплектации перечислены, в частности, индикатор о непристегнутом ремне, крепление для детских кресел, антиблокировочная система тормозов.