Российский дилер Omoda назвал слабые места кроссовера C5. Портал Drom.ru узнал у официального представителя марки типичные проблемы «пятёрки». В основном клиенты жалуются на электрику: глюки мультимедиа, отказы датчиков контроля «слепых» зон, сбои систем зеркалирования смартфона, выход из строя бесключевого доступа. По гарантии приходится менять камеры заднего вида, аккумуляторы и рули: даже при небольших пробегах изнашивается кожа.

© Motor.ru

Omoda C5 доступна в России менее двух лет, но кроссовер стабильно входит в ТОП10 бестселлеров нашего авторынка, в удачные месяцы опережая по продажам Lada Niva Legend и Lada Niva Travel! Тем не менее, на «китайцах» уже бывают технические проблемы: в частности, разваливается втулка первичного вала на вариаторе. Подчас коробку передач приходится менять целиком.

Российские Omoda C5 ещё на гарантии, но замена вариатора в любом случае доставит владельцам неудобства: машина будет простаивать от одного до двух месяцев. Подменный автомобиль предоставляют не всем: у некоторых дилеров транспорта для всех не хватает. Ещё одна массовая проблема Chery и суббрендов — c завода установлен неправильный сход/развал.

Есть у Omoda C5 и плюсы: богатое оснащение и конкурентные цены. Пока не выявлены проблемы с турбомоторами и роботизированными коробками передач, но такая связка стала доступна только весной 2023 года, и большинство клиентов всё-таки выбирают более доступные «Омоды» с вариатором.