У Li Auto появился официальный сервис в Казахстане. Представитель компании подтвердил приход в соседнюю страну. Техцентр Li Auto открылся в Алматы, так как парк гибридов на территории Республики Казахстан превысил отметку 1000 машин. Официальный сервис управляется напрямую из Китая, но продажах автомобилей LiXiang с дилерской гарантией речи пока не идёт, хотя по неофициальным данным вседорожники L7 и L9 проходят сертификацию в Казахстане.

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Изначально фирма Li Auto не планировала заниматься экспортными поставками до 2028 года, но теперь план пересмотрен и официальный дебют за пределами Китая может состояться уже в этом году. По информации портала «Китайские автомобили» мировая экспансия начнётся с Казахстана: в этой стране машины предложат через прямое представительство без дистрибьютора.

В Li Auto объяснили приход в Казахстан необходимостью обеспечить квалифицированное обслуживание уже имеющимся в стране автомобилям. Интересно, что сервисный центр открылся в Алматы, а слухи о первой точке продаж связывают с другим городом — Астаной. Российские перспективы Li Auto под вопросом, хотя обслуживать машины, ввезённые к нам, в Алматы точно смогут.

В настоящий момент китайская линейка Li Auto состоит из четырёх гибридных кроссоверов (L6, L7, L8 и L9), а также электрического минивэна Mega. Спрос на однообъёмник не оправдал ожиданий, поэтому маркетологи думают на увеличением продаж марки с помощью упрощённых кроссоверов.