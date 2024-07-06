Subaru анонсировала инфернальный суперседан Project Midnight

Марка Subaru анонсировала инфернальный «полуночный» суперседан Project Midnight. Компания Subaru не выпускает заводской «заряженной» Impreza WRX STI, однако седан разных поколений периодически превращается в гоночные автомобили для классического ралли и кольцевых гонок. Но в 2024 году культовая модель будет трансформирована в безумный по своему характеру проект под названием Project Midnight, работой над которым сейчас активно занято американское подразделение марки совместно с гоночной командой Subaru Motorsports USA. Никакой информации, кроме нескольких тизеров, нет.

© Motor.ru

На изображениях представлен полностью чёрный кузов с эмблемой Subaru в профиле и огромным антикрылом сзади. Массивные расширители крыльев похожи на раллийный седан, который участвует в чемпионате Американской ассоциации ралли, но передний бампер отличается от уже показанной версии.

Помимо нового бампера можно отметить декор из углеродного волокна вокруг воздухозаборников и двойные закрылки-канарды, отличающие его от предыдущих раллийных автомобилей WRX . Задний диффузор также выполнен из углеродного волокна, что способствует снижению массы.

© Subaru USA

© Subaru USA

Открытые слики наводят на мысль, что эта машина разработана для обеспечения максимальной производительности на асфальте, а не на грунте. Премьера Project Midnight состоится на Фестивале скорости в Гудвуде, где за руль новой машины сядет американский гонщик Скотт Спид — бывший пилот Формулы-1, Формулы E и NASCAR, четырёхкратный чемпион США по ралли-кроссу.