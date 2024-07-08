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Обновлённый Cupra Leon получил эффектный тюнинг от JE Design

Обновлённый хэтчбек Cupra Leon получил эффектный тюнинг от ателье JE Design. Испанский бренд Cupra, который из «заряженных» моделей Seat однажды вырос в независимого автопроизводителя, весной 2024 года обновил семейство Cupra Leon, в которое входят пятидверный хэтчбек и универсал Sportstourer. Немецкая компания JE Design обратила своё внимание на базовую пятидверку и подготовила для автомобиля комплексный тюнинг. Правда, пока представлен только внешний стайлинг, а технические доработки дебютируют грядущей осенью.

Обновленный Cupra Leon получил эффектный тюнинг от JE Design
© Motor.ru

Главной особенностью стали 20-дюймовые легкосплавные диски Copper-R, которые представлены в двух разных дизайнах – Lucca и Rubi — но доступны и меньшие размеры на 18 и 19 дюймов.

Дополняют колёса двухсекционный передний сплиттер, декоративные «жабры» на передних крыльях, пороги и двухсекционный задний спойлер. Другие доступные уже сейчас аксессуары включают в себя карбоновые накладки на корпуса зеркал и защитную накладку на основании задней двери с глянцевой чёрной или матовой серебристой отделкой.

© JE Design
© JE Design

Дополнительные доработки будут показаны осенью. Технические изменения ограничились комплектом занижающих пружин, уменьшающих клиренс Cupra Leon на 30 миллиметров. Никакого вмешательства в силовые агрегаты тюнинг от JE Design не подразумевает.

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