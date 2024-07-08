Hongqi показала большой кроссовер с расходом 6 литров на сотню. В Китае состоялась презентация HS7 PHEV — заряжаемой гибридной версии трёхрядного автомобиля. Такой кроссовер Hongqi будет доступен с передним или полным приводом, шести- или семиместным салоном, при этом расход топлива пятиметрового вседорожника составит от 5,98 до 6,3 литра на 100 километров в смешанном цикле CLTC. Без активации ДВС новинка проедет от 83 до 92 километров.

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Hongqi HS7 второго поколения продаётся в Китае с августа прошлого года, но до сих пор к заказу была доступна версия с турбомотором 2.0 и 8-ступенчатым автоматом. В России ждут именно её — причём официальные поставки должны начаться до конца года. Силовая установка гибридного варианта совсем другая.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В связке с электромотором работает 2,0-литровый «атмосферник» (163 силы), а ёмкость литий-ионной батареи CATL — солидные 20,14 киловатт-часа. Такой автомобиль на 215 килограммов тяжелее негибридного аналога, но на 20% экономичнее. А ещё PHEV-гибридам в Китае положены льготы, поэтому в КНР такая система очень востребована.

Цены на гибридный Hongqi HS7 PHEV раскроют на следующей неделе. Обычный кроссовер стоит от 256 до 336 тысяч юаней (35-49 тысяч долларов). В России «семёрка» может занять нишу Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.