Great Wall выпустил 600-тысячный пикап семейства Poer

Китайский концерн отчитался о новой вехе в производстве: за четыре года десять месяцев линейка Pao/Poer преодолела знаковую отметку 600 000 штук. Символический юбилей отпраздновали, выпустив флагманский грузовичок Shanhai Poer во внедорожной версии в фирменном золотистом цвете. Всё семейство Poer собирается на заводе в городе Цзинмэнь по соседству с премиум-внедорожниками Tank и рамными Haval.

© Great Wall

Напрямую не сказано, но похоже юбилейным Great Wall Poer стал новейший гибрид Shanhai с системой Hi4-T от Tank 500, то есть самый дорогой и технологичный пикап концерна. Однако «делают кассу» другие грузовички: более утилитарные King Kong и рабочие версии без имени собственного.

Great Wall — первый производитель легковых пикапов, который достиг отметки 600 тысяч штук. Рекордные тиражи — результат больших инвестиций: в тот же завод в Цзинмэне два года назад вложили шесть миллиардов юаней (825 миллионов долларов). Сейчас GWM занимает почти половину рынка легковых пикапов в Китае, продав за полгода 92 тысячи машин такого класса и отправив за рубеж ещё 24 тысячи грузовичков.

Отчасти росту продаж Great Wall способствует смягчение законодательства: более 90% китайских префектур отказались от ограничений для пикапов, тогда как раньше им был запрещён въезд в центр города. Кстати в Поднебесной знакомые россиянам Great Wall Poer обновились год назад, но у нас всё ещё продают «старую» версию.