АвтоВАЗ сократил линейку Vesta NG: Sportline снят с производства. В первую неделю июля Волжский автозавод пересмотрел модификации флагмана Lada. Портал «Лада.онлайн» обратил внимание: из прайс-листов Vesta NG убрали версии Comfort, Life, Enjoy и Techno, оставив только одноимённые улучшенные варианты с кодом '24. Также напротив целого ряда дорогих комплектаций появилась цифра «1», которая означает — автомобиль не производится.

© Motor.ru

«Подогретые» седаны Vesta Sportline не выпускаются вовсе, у универсалов Vesta SW Sportline в прайс-листах остались только «прошлогодние» варианты без круиз-контроля, ограничителя скорости, подсказчика переключения передач и с двигателем экокласса «Евро-2». По данным «Лада.онлайн» такие машины тоже не собираются.

Поставлена на паузу сборка Vesta Cross с «механикой» в старших комплектациях EnjoY'24 и Techno'24. Кросс-седан с вариатором наоборот не выпускается в начальной комплектации Life'24. Покупатели Vesta SW Cross не смогут заказать двухобъёмник в версии Techno'24 с «механикой». Сроки возобновления производства не уточняются.

Одновременно АвтоВАЗ лишил все «Весты» боковых подушек безопасности. Отныне эта опция отсутствует для всех типов кузова и вариантов оснащения. Покупатели седанов и универсалов смогут сэкономить 20 тысяч рублей, их кросс-версий — 15 тысяч рублей.