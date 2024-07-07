В России стартовали продажи кроссоверов Belgee X70

У Российских дилеров в продаже появились кроссоверы Belgee X70, который выпускаются в Белоруссии. Автомобиль представляет собой модель Geely Atlas Pro, выпущенный под белорусской маркой. Стоимость кроссовера у дилеров в России начинается с отметки 2,6 млн рублей.

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Модель представлена в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил, который работает с семиступенчатым роботом DCT с двумя мокрыми сцеплениями или с шестиступенчатой механикой.