Skoda распространила первые изображения кроссовера Elroq

В начале этой недели чешская компания распространила свежие тизеры грядущей новинки, благодаря чему у нас есть возможность составить собственное представление о внешнем виде кроссовера.

© kolesa.ru

Первая информация о пополнении в модельном ряду Skoda появилась весной прошлого года, когда среди прочих был анонсирован и компактный кроссовер с новым именем Elroq. А несколько дней назад были опубликованы фотографии закамуфлированных прототипов, которые позволяют рассмотреть основные особенности внешности паркетника. Кстати. В самой компании новинку считают альтернативой популярному в Европе кроссоверу Karoq.

Наиболее интересной представляется передняя часть автомобиля, которая пока не похожа ни на одну другую модель Skoda. Здесь сделанная по последней моде «двухэтажная» передняя оптика: вдоль кромки капота расположились по четыре штриха светодиодных ходовых огней с каждой стороны, а основные блоки фар встроены в бампер. Между верхними сегментами сделаны своего рода «насечки», которые также будут подсвечиваться. Логотип бренда на капоте теперь сделан в виде букв, а не круглой эмблемы, как на всех других Шкодах. Сбоку кроссовер напоминает другие модели марки, а некоторыми деталями (разъёмом капота с декоративной вставкой, зеркалами, округлыми выштамповками над колёсными арками) он больше всего похож на другую электрическую модель компании — более крупный кроссовер Enyaq. Сзади также без особых откровений, здесь традиционные для Skoda фонари с расположенной между ними нишей номерного знака, а интерес представляют разве что характерные выштамповки бампера и крышки багажника.

Новый кроссовер будет построен на фольксвагеновской платформе MEB, которую уже использует вышеупомянутый Enyaq. Автомобиль заявлен в четырёх модификациях, базовый Elroq 50 оснащён 170-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 55 кВт*ч. Skoda Elroq 60 предлагает 204-сильный двигатель и аккумулятор на 63 кВт*ч, Elroq 85 — электромотор мощностью 285 л.с. на задней оси с батареей ёмкостью 82 кВт*ч. Наконец, топовая версия Elroq 85x будет иметь двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 299 л.с. Что же касается габаритов, то длина ожидается в пределах 4,5 метров, колёсная база — около 2.77 метра.

Премьера новинки состоится осенью этого года.

Между тем, не так давно состоялась официальная премьера обновлённой Skoda Octavia.