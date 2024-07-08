В ОАЭ наладили выпуск уникальных праворульных Cadillac Escalade

Компания Global Conversions наладила выпуск Cadillac Escalade с правым рулём. Среди состоятельных клиентов, готовых приобретать себе дорогие автомобили, немало тех, кто покупает себе машины с левым рулём для эксплуатации в странах, где нормальными считаются модели с правым расположением руля. И наоборот. Как раз для этой аудитории компания Global Conversions наладила выпуск автомобилей с перекинутым в перчаточный ящик рулём — например, внедорожника Cadillac Escalade, которого никогда не существовало в праворульном исполнении.

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Специалисты из Объединённых Арабских Эмиратов специализируются на переносе руля на правую сторону в моделях, не имеющих такого исполнения с завода. Для этого компания разрабатывает новое рулевое управление и меняет переднюю панель.

Штатные айтишники даже разрабатывают новое программное обеспечение ряда электронных систем с учётом иного расположения руля. Также своими силами в Global Conversions изготавливают необходимые элементы интерьера. Свой потенциал ателье продемонстрировало на примере Cadillac Escalade ESV Sport Platinum 2023 года с 420-сильным 6,2-литровым V8.

© Global Conversions

© Global Conversions

Технически машина остаётся полностью стандартной и никак не выделяется визуально, а все изменения заметны исключительно в салоне. Стоимость переделки не соощается, но она напрямую зависит от исходной модели. Показанный на фотографиях внедорожник с правым рулём в Великобритании обойдется в 198 985 долларов — почти вдвое дороже, чем стоковая версия в США. Кстати, в числе прочего сделать праворульным в ОАЭ готовы даже GMC Hummer EV.