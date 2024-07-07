Toyota GR Corolla получила очень агрессивный тюнинг

«Горячий» хэтчбек Toyota GR Corolla получил очень агрессивный тюнинг. «Заряженный» хэтчбек GR Corolla является одним из самых злых в классе как по техническим характеристикам, так и по дизайну. Но если кому-то из владельцев его автомобиль кажется недостаточно агрессивным внешне, компания Varis разработала аэродинамический обвес для «хот-хэтча», который призван добавить стиля модели. Правда, придётся запастись терпением, поскольку очередь на детали составляет 3-4 месяца, а на самые востребованные у клиентов элементы может уйти 7-8 месяцев.

© Motor.ru

Varis подготовил передний сплиттер из углеродного волокна для GR Corolla по цене 1695 долларов. Комплект закрылков на переднем бампере предложен за 645 долларов с обещанием уменьшить аэродинамическое сопротивление и увеличить прижимную силу.

Пороги из углеродного волокна стоят 2295 долларов, карбоновый диффузор — 845 долларов, тепловой экран выхлопной системы обойдётся 335 долларов, а патрубки выхлопной системы оценены в 695 долларов.

© Varis North America

© Varis North America

© Varis North America

© Varis North America

Предложены также трёхсекционное регулируемое антикрыло из углеродного волокна, которое стоит 1895 долларов и карбоновый капот по цене 2995 долларов, однако срок ожидания их изготовления и поставки уже превышает полгода.