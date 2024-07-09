Geely представила седан Emgrand четвертого поколения

Обновлению подвергли модель для китайского рынка: там седан теперь выглядит агрессивнее, у него иная передняя часть с модернизированной радиаторной решеткой и минималистичный логотип. С рестайлингом стала доступна и новая отделка салона в оттенках черного и коричневого. Цены лежат в диапазоне от 69,9 тысячи до 88,9 тысячи юаней (от 843 тысяч до 1 миллиона рублей).

© Motor.ru

Geely слегка осовременила стиль оформления радиаторной решетки — рисунок составлен из 16 вертикальных планок. В переднем бампере появились L-образные хромированные накладки с обеих сторон, а на корме — небольшой спойлер и задние фонари, каждый из которых состоит из 190 светодиодных блоков. Помимо перечисленных изменений была внедрена операционная система Galaxy OS.

© Geely

В техническом плане «посвежевший» Emgrand остался прежним: под капотом у него 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» BHE15-AFD мощностью 126 лошадиных сил. Сохранилась и коробка передач — это вариатор.

В Китае на выбор предложены четыре комплектации. В зависимости от уровня оснащения Emgrand может быть оборудован круиз-контролем, системой помощи на парковке, задними парктрониками, бесключевым доступом, электрической регулировкой и подогревом наружных зеркал. Кроме того, заявлен удаленный доступ к ряду функций через смартфон: можно запустить или заглушить двигатель, заблокировать или разблокировать дверные замки и включить или выключить кондиционер.

В России же продается дорестайлинговая версия Geely Emgrand. Седан поступил в продажу осенью прошлого года и по состоянию на начало лета он стоит от двух миллионов рублей. Двигатель у «нашего» Emgrand безальтернативный — 1,5-литровый «атмосферник» на 122 лошадиные силы, а вот коробки передач две на выбор — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный автомат.