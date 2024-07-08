Chevrolet сделал лимитированный суперкар Corvette для Японии

Компания Chevrolet представила лимитированный суперкар Corvette для Японии. Японские фанаты американских автомобилей уже не в первый раз получают лимитированные версии культовых моделей, одной из которых стал Corvette поколения C8. Для него подготовлено исполнение Red Flame Series с эксклюзивным оформлением кузова и салона, которое будет выпущено ограниченным тиражом. Поставки начнутся в сентябре, но если желающих купить машины окажется больше, чем автомобилей, то право приобрести суперкар разыграют в лотерею.

© Motor.ru

Половина из 40 запланированных к выпуску машин будет окрашена в оттенок Red Mist Metallic Tint Coat, а вторая половина — в цвет Carbon Flash Metallic. Все купе поставляются с отделкой из углеродного волокна, окружающей моторный отсек, а кабриолеты получат небольшую прозрачную панель в капоте, чтобы владельцы могли видеть V8 при открывании и закрывании крыши.

20 автомобилей с окраской Red Mist Metallic Tint Coat в стандартной комплектации поставляются с двойными гоночными полосами во всю длину и алюминиевыми 5-спицевыми дисками цвета Carbon Flash и красными тормозными суппортами. Салон имеет светло-бежевую обивку, сиденья-ковши GT2 и пакетом внутренней отделки Stealth.

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

Конфигурация модификации Carbon Flash Metallic немного другая. Она оснащена 20-спицевыми алюминиевыми дисками с красными полосами, а его салон окрашен в цвет Adrenaline Red Dip, что компенсирует более утонченную внешнюю отделку. Цены на модели Red Mist Metallic Tint Coat и Carbon Flash Metallic Coupe начинаются от 17 400 000 иен (108 000 долларов), а версии Convertible — от 18 900 000 иен (117 000 долларов США).