Ford передал американским школам утопленные Mustang для обучения

Ford передал американским школам утопленные Mustang, и вот зачем. «Голубой овал» нашёл неожиданное применение пострадавшим в результате наводнения автомобилям. Detroit Free Press выяснил, что с сентября более 300 списанных «Фордов» не уничтожили, а передали в мастерские для обучения школьников и студентов. Подготовкой «утопленников» занимались дилеры: перед передачей в учебные заведения опытные образцы высушили и очистили.

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Координатор Ford подтвердил, что большая партия Mustang утонула в Нью-Гэмпшире из-за шторма. Было решено сохранить машины в качестве учебного пособия для будущих автомехаников. Также школам передали повреждённые в результате транспортировки и украденные автомобили: документы оформили таким образом, чтобы такие «Форды» никогда не вернулись на дороги.

Ford Mustang получат не все мастерские: кому-то достанутся F-150, Explorer, Transit, Escape или Super Duty. Впрочем, преподаватели курсов автомехаников рады любым учебным пособиям: получить автомобиль очень сложно, списки настолько велики, что ждать можно вечно. Для привлечения молодёжи лучше опытного образца ничего нет. Помимо Ford аналогичные программы продвигают GM и Stellantis, но машин для студентов всё равно не хватает.

Ford особо подчёркивает, что повреждённые машины передают школам в ранге металлолома. Однако это не всегда означает, что опытные образцы не способны передвигаться своим ходом: главная проблема не в техническом состоянии, а в юридическом статусе.