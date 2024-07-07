В Иране объявили вне закона легенду автопрома — пикап родом из 1970-х

Руководитель Управления по надзору за транспортом Национальной организации по стандартизации Мехди Ангарой заявил: Zamyad Z24 не соответствует требованиям безопасности и токсичности, а автопроизводитель не только не стремится улучшить качество, но и скрывает заводские дефекты. Теперь концерну SAIPA предстоит решить, целесообразен ли апгрейд.

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Zamyad Z24 — легенда автопрома Ирана, ведь автомобиль собирается с начала 1970-х, то есть помнит страну до Исламской революции! По сути модель представляет собой лицензионную копию Nissan Junior 1970 года, но в конце 2000-х на пикапы стали устанавливать китайские дизельные двигатели FAW (интерпретация мотора Isuzu конца 1980-х).

Регуляторы недовольны, что Zamyad Z24 не удовлетворяет нормам токсичности, плох по критериям пассивной безопасности, а тормоза и фары не соответствуют современным критериям. Больше всего замечаний к газовой версии: у такого грузовичка баллоны устанавливают неправильно, что уже не раз приводило к взрывам с пострадавшими и повреждениям общественного имущества.

Концерн SAIPA, который владеет маркой Zamyad, до последнего момента стремился отсрочить модернизацию. Заводчане даже пытались обмануть проверяющих, маскируя дефектные точки сварки наклейками. Теперь автопроизводителю придётся либо отказаться от ветерана, либо вложиться в обновление, чтобы Z24 снова прошёл сертификацию по иранским правилам.