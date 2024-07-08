Стало известно, какие шины будет выпускать бывший завод Bridgestone в РФ

Бывший завод Bridgestone в Ульяновске, перешедший под контроль холдинга S8 Capital, возобновит работу под брендом Gislaved. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Под этой маркой уже выпускаются шины на бывшем заводе Continental в Калуге, который также перешел холдингу S8 Capital. Его шинные активы сосредоточены под управлением компании «Кордиант».

«Благодаря сохраненным экспертизе и компетенциям команды ульяновского завода и эффективной синергии всех производственных площадок кластера, завод будет готов к перезапуску в короткие сроки — уже в ноябре 2024 года»,— цитирует издание гендиректора «Кордианта» Вадима Володина.



На заводе в Ульяновске предполагается выпускать шины массового и премиального сегмента, в настоящее время ведется адаптация рецептур и подготовка к пусконаладочным работам.