В России обвалились продажи электромобилей

Портал Drom.ru проанализировал спрос на «зелёные» автомобили и подвёл неутешительные итоги. Из-за ограничений параллельного импорта с 1 февраля 2024 года доля электрокаров в общем объёме продаж снизилась с 1,78 до 1,1 процента. В относительном выражении второй квартал закрылся за минусом 25 процентов клиентов. С января по март на учёт встало 5889 новых машины на батарейках, с апреля по июнь — только 4404.

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Лидер сегмента — китайский Zeekr: эти электромобили остаются в на первой строчке, несмотря на слухи о запрете поставок. Однако по сравнению с первым кварталом 2024 года спрос снизился на 45% до 1567 штук. Бестселлером является лифтбек 001, на который приходится 56,6% всех проданных «Зикров».

Российские электромобили пока популярностью не пользуются. «Москвич 3e» нашёл 286 покупателей, из которых только 12 — это физические лица. Липецкий Evolute за те же три месяца разошёлся тиражом 380 штук, причём частники обеспечили половину продаж.

Марка Skywell смогла продать только 20 электромобилей, уступив Mercedes-Benz (31), Hongqi (39), Lotus (55), Voyah (64), Ora (88), BMW (100), BYD (162), Avatr (190), Tesla (233) и Volkswagen (256). А в число бестселлеров неожиданно попал Bestune NAT с результатом 407 штук!

Пока и официальные, и «параллельные» продажи «батарейных» машин штучные, так что коллеги полагают: и Ora, и Skywell, и даже «Москвич» могут задуматься над приостановкой своих электромобильных программ. Всплеска продаж Bestune NAT, скорее всего разовый и объясняется закупкой электромобилей одним юрлицом.