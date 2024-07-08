Перечислены самые популярные машины с пробегом стоимостью до 1 млн рублей

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные системы Pango Cars, в него попали машины, которые чаще всего покупали в июне 2024 года. В сегменте подержанных автомобилей стоимостью от полумиллиона до 1 миллиона рублей лидерство удерживают Kia, Lada и Hyundai, а именно три модели — Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta.

Эксперты отмечают, что в первый летний месяц россияне чаще всего покупали седаны, тогда как с января по май включительно предпочтение отдавалось кроссоверам и внедорожникам (SUV). В июне сложилась следующая ситуация: на долю седанов пришлось 36 процентов продаж, а на SUV — 33 процента. На третьем месте по популярности по-прежнему остаются пятидверные хэтчбеки (21 процент).

В Pango Cars прогнозируют падение дилерского сегмента автомобилей с пробегом, а именно крупных игроков на фоне повышения ключевой ставки ЦБ — это может произойти уже в конце текущего месяца. «Многие дилеры приостановили сделки на свободном рынке, где маржинальность гораздо ниже в отличие от формата трейд-ин, — говорится в исследовании. — В краткосрочной перспективе предпочтения могут отдаваться покупкам новых автомобилей с хорошими скидками».

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Что же касается других ценовых сегментов на вторичном рынке, то почти четверть (23 процента) купленных машин стоили 1−1,5 миллиона рублей, 17 процентов — до 500 тысяч рублей и 15 процентов — 1,5−2 миллиона рублей. И всего 11 процентов в общей структуре продаж пришлось на машины с ценой выше двух миллионов.

Также Pango Cars приводит статистику по пробегу продаваемых на «вторичке» машин. Почти четверть (24 процента) реализуемых машин имеют пробег от 100 до 150 тысяч километров. При этом каждый пятый (21 процент) покупатель выбирал машину с пробегом от 50 до 100 тысяч километров, и еще 19 процентов приобрели автомобиль с пробегом от 150 до 200 тысяч километров. Наименьшей популярностью пользовались машины с пробегом от 200 до 250 тысяч (12 процентов) и более 250 тысяч километров (10 процентов).

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