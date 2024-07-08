Армия Беларуси закупила партию китайских пикапов Great Wall.

© Quto.ru

На параде в честь Дня независимости республики в составе военной колонны были замечены несколько длиннобазных грузовичков с дронами-камикадзе «Герань-2». В церемонии приняли участие и другие китайские автомобили: парад принимали на кабриолетах Hongqi, ещё засветились армейские вездеходы Dongfeng Mengshi EQ2058, которые представляют собой лицензионную копию американского Humvee.

В настоящий момент в Беларуси продают только бензиновые Great Wall King Kong Poer с полным приводом и 6-ступенчатой «механикой» за 110 тысяч белорусских рублей (2,96 миллиона российских рублей). Вероятно, Минобороны соседней страны просто взяли подходящие пикапы из наличия для демонстрации новых образцов вооружений.

Белорусская линейка Great Wall в целом совпадает с российской, но пикапы Poer нужно заказывать, новейший кроссовер Haval H3 до соседей пока не добрался, а у Haval Dargo нет «внедорожной» версии с литерой X. Также у соседей нет разделения на линейки City и Pro: вероятно, в масштабе небольшой страны «дробить» дилерские центры нецелесообразно.

Между тем в России в течение полугода официально появятся сразу семь новинок Great Wall: гибридный кроссовер Haval H7, рамные внедорожники Haval H5 и H9, броневик Tank 500, флагманский вездеход Tank 700, премиальный минивэн Wey 80 и обновлённый гибрид Wey 05. Некоторые из них точно предложат и в Беларуси.