Volkswagen сильно проапгрейдил электрические минивэны ID.Buzz

Volkswagen всесторонне улучшил электрические минивэны ID.Buzz. Автопроизводитель раскрыл данные о «дальнобойности» разных версий, отчитался о повышении скорости зарядки, добавлении трёхрядной модификации и апгрейде медиасистемы. Как и прежде, Volksagen ID.Buzz доступен с двумя типами кузова, задним или полным приводом, с тремя вариантами батарей, стандартной или длинной колёсной базой. Цены в Германии стартуют с 60,9 тысячи евро.

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Базовый VW ID.Buzz это задний привод (286 сил, 550 Нм), батарея на 79 киловатт-часов, кузов длиной 4,7 метра и пятиместный салон. Запас хода варьируется в диапазоне от 423 до 461 километра. Скорость зарядки выросла на девять процентов. Вдобавок, для стандартной колёсной базы отныне доступна трёхрядная конфигурация с шестью посадочными местами.

Альтернатива — удлинённый ID.Buzz Pro с увеличенным на 25 сантиметров кузовом. У такого однообъёмника изменены и передние, и задние двери. Модернизирована тяговая батарея (86 киловатт-часов), запас хода на одной зарядке у заднеприводной версии составляет от 453 до 487 километров. У всех минивэнов увеличена диагональ тачскрина (с 12,0 до 12,9 дюйма).

Обычные ID.Buzz Pro уже доступны к заказу в Европе по цене от 60,9 до 64,5 тысячи евро. В августе гаммы пополнит «заряженный» минивэн с полным приводом в исполнении GTX. В честь чемпионата Европы по футболу у однообъёмников есть лимитированная версия Goal с расширенным оснащением.