АвтоВАЗ лишил Vesta NG боковых подушек безопасности и снизил цены. На официальном сайте lada.ru обновились прайс-листы. С июля все комплектации флагмана АвтоВАЗа лишились боковых подушек безопасности, которые ранее были прерогативой версий Techno и Sportline. В первом случае завод уменьшил цены на 15-20 тысяч рублей в зависимости от типа кузова, а вот «заряженные» варианты остались при своих, несмотря на урезанное оснащение.

Три недели назад АвтоВАЗ убирал из гаммы Lada Vesta NG в комплектации Techno, и инсайдеры предполагали, что флагман вернётся с расширенным набором опций. Однако вышло наоборот: из перечня исчезли боковые аирбэги, а система стабилизации ESP, обогрев форсунок омывателя, подогрев заднего дивана и ассистент контроля «слепых» зон до сих пор не вернулись.

Зато «Весты» стали немного доступнее: седаны и универсалы в исполнении Techno подешевели на 20 тысяч рублей, их кросс-версии — на 15 тысяч рублей. Теперь трёхпедальные Vesta в топ-версии стоят от 1 790 900 рублей, Vesta SW — от 1 917 900 рублей, Vesta Cross — от 1 920 900 рублей, Vesta SW Cross — от 2 037 900 рублей. Помимо отсутствия боковых подушек безопасности, есть ещё одно упрощение — убран центральный подголовник на заднем диване.

Ранее на этой неделе АвтоВАЗ пересмотрел комплектации Lada Niva и Lada Granta. «Нивы» подорожали на 19-100 тысяч рублей, «Гранты» прибавили в цене от 108 до 282 тысяч рублей. Количество вариантов сборки резко сократилось: в случае с Niva Legend — вдвое, в случае с Niva Travel — на 60%, в случае с лифтбеком Granta — втрое.