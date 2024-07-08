Необычный электрокар BMW сфотографировали во время тестов

Компания BMW вывела на тесты необычный электрокар. Он выполнен в форм-факторе купе и оснащен четырьмя мотор-колесами. По всей видимости, речь идет о технологии стартапа DeepDrive, в который BMW инвестировала в 2023 году. Неизвестно, будет ли это серийная модель или же шоу-кар. Вполне возможно, что купе окажется тем самым «сюрпризом», который BMW M подготовила для конкурса элегантности в Пеббл-Бич.

Пока неясно, что за автомобиль удалось поймать во время тестов. Но это определенно BMW, о чем говорит характерный камуфляж и передняя часть кузова в стиле концептов Neue Klasse. Отсутствие выхлопных патрубков сигнализирует об электрической силовой установке, причем не обычной, а с четырьмя мотор-колесами. Всё вместе очень похоже на «особенный сюрприз», который отделение BMW M анонсировало для августовской Monterey Car Week.

© Carscoops

© Carscoops

История с мотор-колесами вполне может оказаться правдой, потому что в 2023 году венчурный фонд BMW i Ventures принял участие в инвестиционном раунде А немецкого стартапа DeepDrive. Фирма разрабатывает двухроторные приводы, которые можно использовать в роли центрального узла либо встраивать в колеса. Технологию обещают сделать доступной к 2026 году, причем предложат три варианта мощности.

© Carscoops

© Carscoops

Для компактных и среднеразмерных моделей будут приводы с отдачей 204 силы и 1500 Нм, для среднеразмерных и крупных — 218 сил и 1800 Нм. Автомобилям, в которых упор делается на динамику, подойдут мотор-колеса с пиковой мощностью 340 лошадиных сил и 2400 Нм крутящего момента. Каждый вариант оснастят интегрированной тормозной системой. Она разработана совместно с Continental и отмечена наградой «Инновация 2023 года».