Mazda отправила в отставку MX-5 с самым мощным двигателем

Mazda отправила в отставку MX-5 со «старшим» двигателем. илиал марки подтвердил, что в Европе больше не доступны версии с более мощным «атмосферником». Отныне Mazda MX-5 продаётся только с 1,5-литровым безнаддувным двигателем (132 силы, 152 Нм) и 6-ступенчатой «механикой», а единственным исключением является Великобритания. Причина сокращения гаммы в ужесточении стандартов выбросов. Цены Mazda MX-5 варьируются в диапазоне от 33 до 43,5 тысячи евро.

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У некоторых дилеров остаются экземпляры 2,0-литровых Mazda MX-5, но новые поставки можно не ждать. Жизненный цикл спорткара подходит к концу, так что апгрейд «старшего» мотора в угоду эконормам маловероятен. В этом году у родстеров и купе появится юбилейная версия 35th Anniversary, но в Европе её могут и не предложить.

Прошлой осенью Mazda локально модернизировала MX-5, и тогда инженеры доработали только 1,5-литровый «атмосферник». Таким машинам ужесточение экостандартов не грозит. Конкурентов в сегменте поубавилось, ведь Toyota GR86 и Subaru BRZ не прошли тесты на кибербезопасность и были убраны из европейской гаммы.

За пределами Европы спорткар останется с 2,0-литровым двигателем, причём во многих странах такой агрегат единственно возможный. Покупатели могут выбирать между 6-ступенчатой «механикой» и автоматом с тем же числом передач.