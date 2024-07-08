Tesla готовит обновление для Cybertruck

Tesla подготовила обновление силовой установки для первых Cybertruck. Некоторые владельцы ранних пикапов Сybertruck получили письмо от Tesla с предложением бесплатно заменить один из электродвигателей на его улучшенную версию в рамках планового посещения сервисного центра. При этом не уточняется, о каком из двух электромоторов — переднем или заднем — идет речь. Electrek со ссылкой на письмо компании сообщает, что обновление «повысит КПД и надежность установки».

© Motor.ru

Приводятся разные версии того, по какой причине Tesla предлагает обновить один из электромоторов, причем именно на Сybertruck из первой партии. Возможно, агрегаты ранних пикапов нужны компании для сбора информации об их эксплуатационном ресурсе. Так или иначе, автопроизводитель заверяет, что замена электродвигателя на улучшенный добровольная, и с установкой первых Cybertruck проблем нет.

При этом у модели Cybertruck есть другие проблемы. В конце июня появилась информация об отзывной кампании, затрагивающей 11 688 электропикапов: причиной отзыва стали дефект дворника на лобовом стекле и отваливающаяся обшивка грузовой платформы. В первом случае проблемы обнаружились у машин, выпущенных с ноября 2023 года по июнь 2024-го, во втором — с ноября по май.

А несколькими месяцами ранее стало известно об инцидентах с педалью газа на Tesla Cybertuck. От педали отсоединяется накладка, которая может застрять, что приводит к непреднамеренному набору скорости и повышает риск ДТП. Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Transportation Safety Administration, NHTSA) обязало Tesla отозвать около 3,9 тысячи потенциально опасных пикапов.

Tesla Cybertruck продается и в России, электрокары возят в частном порядке. Стоимость американского пикапа на классифайдах варьируются от 13,9 до 33 миллионов рублей. В США же цены стартуют от 60,9 тысячи долларов, что в пересчете по нынешнему курсу составляет 5,7 миллиона рублей, и достигают 99 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей).