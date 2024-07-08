Появились первые снимки кроссовер Zeekr Ark

Среднеразмерный кроссовер Zeekr Ark: первые официальные снимки. Маркетинговая стратегия электрического премиум-бренда Geely по-своему уникальна: рынок начали завоёвывать с лифтбека 001 и минивэна 009, а вседорожников до сих пор не появилось — только компактный паркетник X длиной 4,5 метра. Скоро упущение исправят: на подходе кроссовер Zeekr Ark длиной около пяти метров. «Живые» фотографии в камуфляже уже опубликованы.

Скорая премьера кроссовера CX1E (неофициальное имя — Ark) подтверждается планом Zeekr: на 2024 год запланирована одна новинка в классе SUV. По предварительным данным, модель разработают на шасси седана Zeekr 007, то есть речь идёт об автомобиле длиной 4,9-5,0 метра.

© Zeekr

© Zeekr

© Zeekr

В официальных снимках прототипа ничего неожиданного нет: кроссовер выдержан в корпоративном стиле марки, светотехника почти такая же, как у других «Зикров», преемственность достигается за счёт характерной формы колёсных арок, утопленных дверных ручек и покатого капота. Наверняка у Zeekr Ark будут дизайнерские «фишки», но пока они не очевидны.

По предварительным данным кроссовер Zeekr будет разработан вокруг 800-вольтовой электросистемы, а между осями разместят батарею собственной конструкции. Новинка получит уже знакомые двигатели из карбида кремния, а запас хода на одной зарядке составит по меньшей мере 700 километров.