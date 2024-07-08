В России стартовало производство гибрида Evolute i-Space за 2,9 млн рублей

Компания Evolute начала производство гибридного кроссовера i-Space, который, как заявил управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников в интервью РИА Новости, станет самым доступным автомобилем в данном сегменте в России.

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"Это самый доступный на сегодняшний день гибрид и по стоимости покупки, и по стоимости владения, и с максимальным пробегом. Если посмотреть тест-драйвы профессиональных изданий, они говорят, что аналоги этой машины стоят почти на 2 миллиона дороже в сегменте гибридов. То есть это колоссальная разница в цене, почти 40%", - сказал Резников.



Резников также назвал цену на i-Space - от 2,9 млн рублей, но уточнил, что окончательная стоимость будет названа во время старта продаж, который состоится на следующей неделе в рамках международной выставки "Иннопром".

Ранее "РГ" уже протестировала Evolute i-Space.