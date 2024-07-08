Koenigsegg представил гиперкар Chimera

Компания Koenigsegg показала уникальный гиперкар Chimera. Он построен на базе Agera RS, но оснащен двигателем от Jesko и механической коробкой передач от коллекционного CC850. Построен гиперкар для бывшего раллийного гонщика, а сейчас президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда Бен Сулайема.

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Имя Химера, в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи, как нельзя точно отражает те изменения, что произошли с Agera RS. Уникальный гиперкар построен для президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда Бен Сулайема. Фактически он объединяет в себе три разных автомобиля: «Агеру», Jesko и CC850. Ничего подобного Koenigsegg ещё не делала, и есть все шансы, что Chimera так и останется единичным творением.

© Exclusive Car Registry.

За привычной внешностью Agera RS скрывается полностью новая техническая начинка. Если у исходной машины был битурбомотор V8 5.0 мощностью 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента, то здесь стоит агрегат от Jesko. «Восьмерка» с плоским коленвалом имеет тот же объем, но при заправке биоэтанолом E85 выдаст 1600 сил и 1500 Нм (с обычным бензином — 1280 л.с.) На Jesko мотор работает в паре с девятиступенчатым «роботом» Light Speed Transmission (LST), на Chimera — с хитрой «механикой» CC850.

© Exclusive Car Registry.

Трансмиссия собрана из «робота» LST, педали сцепления и рычага с открытой кулисой. Рычаг связан с педалью, а та — с гидравлическими муфтами коробки. Все движущиеся части, в том числе внутренние, синхронизированы между собой, что создаёт иллюзию, будто передачи переключаются обычным образом, вручную. На самом же деле водитель лишь посылает сигнал в блок управления, а всё остальное делает электроника.

© Exclusive Car Registry.

Имитация настолько реалистичная, что машина может заглохнуть, если слишком быстро отпустить педаль сцепления. В ручном режиме водителю доступны шесть передач, причём с разным набором передаточных чисел для обычных дорог и трека. Автоматический активируется переводом рычага в крайнее правое положение и предлагает все преимущества девятиступенчатой LST — от мгновенной смены передач до взрывного разгона с функцией UPOD.

© Exclusive Car Registry.

Но на этом новшества не заканчиваются. Koenigsegg Chimera получил цифровую «приборку» SmartCluster, как у Regera и Jesko. На обычные Agera RS её не ставили, однако уже использовали в рамках другого проекта — Agera RS Refinement.