В России взлетело количество ввозимых из Японии машин

Дальневосточная таможня отмечает рост импорта автомобилей из Японии. Таможня Владивостока отмечает рост объёма ввоза японских машин после введения страной санкций. В ведомстве отметили, что за первую половину 2024 года было импортировано 118 тысяч транспортных средств.

© Quto.ru

«За первое полугодие 2024 года Владивостокская таможня оформила 118 тысяч автомобилей физических лиц для личного пользования. В июне количество ввозимых авто снова увеличилось и достигло 25 тысяч», — сообщили в ведомстве.



Отмечается, что весной среднемесячный объём ввоза составлял 20 тысяч машин. По сравнению с тем же периодом 2023-го импорт снизился, но за последний год была внедрена более точная система учёта.

Ранее стало известно, что импортёры нашли способ снова привозить машины по по заниженной стоимости. Из-за новых правил ввоза автомобилей из стран ЕАЭС, поток транспорта из Киргизии практически прекратился. Однако импортёры уже нашли новые схемы ввоза машин в Россию через другие государства. Раньше возили через юрлиц, теперь — через физлиц по упрощённой схеме. Появление новой схемы импорта машин из стран ЕАЭС может привести к очередному наплыву в Россию «серых» автомобилей.

Тем временем ЕС ввёл импортные пошлины на электромобили из Китая. Еврокомиссия объявила о появлении предварительных временных пошлин на китайские электрокары с 4 июля. При этом уточняется, что переговоры с властями Поднебесной по этому вопросу продолжатся, позднее странам союза будут предоставлены предложения по окончательному решению.