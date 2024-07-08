В России для самокатчиков подготовили «драконовские» штрафы

Для водителей самокатов приготовили крупные штрафы. Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, подразумевающий введение серьёзного наказания для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если документ будет одобрен, то нарушителей на самокатах начнут жёстко наказывать.

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Документ предполагает введение крупных штрафов за ряд нарушений. Так, перевозка пассажира или груза обойдутся в 3 000 рублей, за перевозку детей и превышение скорости водителей накажут на 5 000 рублей, а размер штрафа за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования или не остановку по требованию инспектора ГИБДД вырастет до 30 000 рублей.

Не исключено, что ко второму чтению поправки в законодательство закрепят отдельный термин «лицо, использующее для передвижения СИМ», а действие его будет распространяться на водителей не только прокатных, но и личных самокатов.

Ещё одной мерой, которая повысит безопасность на дорогах, станет усложнение процесса регистрации в кикшеринговых сервисах. Так, власти начали обсуждать регистрацию через госуслуги. Сами СИМ нужно будет регистрировать в специальном реестре.