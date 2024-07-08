В России для самокатчиков подготовили «драконовские» штрафы
Для водителей самокатов приготовили крупные штрафы. Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, подразумевающий введение серьёзного наказания для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если документ будет одобрен, то нарушителей на самокатах начнут жёстко наказывать.
Документ предполагает введение крупных штрафов за ряд нарушений. Так, перевозка пассажира или груза обойдутся в 3 000 рублей, за перевозку детей и превышение скорости водителей накажут на 5 000 рублей, а размер штрафа за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования или не остановку по требованию инспектора ГИБДД вырастет до 30 000 рублей.
Не исключено, что ко второму чтению поправки в законодательство закрепят отдельный термин «лицо, использующее для передвижения СИМ», а действие его будет распространяться на водителей не только прокатных, но и личных самокатов.
Ещё одной мерой, которая повысит безопасность на дорогах, станет усложнение процесса регистрации в кикшеринговых сервисах. Так, власти начали обсуждать регистрацию через госуслуги. Сами СИМ нужно будет регистрировать в специальном реестре.
«Необходимо создавать и развивать инфраструктуру для самокатов, финансируемую не только за счет бюджета региона, но и компаниями, владеющими прокатными транспортными средствами», — считает автор законопроекта, член комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Артём Шейкин.