Omoda и Jaecoo теперь можно купить на маркетплейсе с доставкой

В РФ продажи Omoda и Jaecoo начались на Мегамаркете. Россияне получили возможность купить китайский автомобиль на маркетплейсе с доставкой на дом. На первом этапе услуга доступна по полной предоплате для жителей ряда регионов, включая столичный, но в перспективе география сервиса будет расширяться.

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Производитель отмечает, что покупателям доступен весь модельный ряд. Кроме того, на маркетплейсе есть все доступные комплектации и цвета внешнего и внутреннего оформления кроссоверов и седанов. В карточке товара указана финальная стоимость, которая не будет изменяться.

Приобретение автомобиля доступно только по предоплате в размере 100%. При этом покупатель получит кэшбек в размере 2% бонусами СберСпасибо, которые можно потратить на будущие покупки на маркетплейсе.

Чтобы воспользоваться услугой покупателю достаточно выбрать интересующую модель, комплектацию, цвет, добавить товар в корзину и оплатить. На финальном этапе клиент выбирает доставку до наиболее удобного дилерского центра или непосредственно к дому.

На сегодняшний день сервис доступен в Москве, Владимире, Ярославле, Твери, Калуге, Смоленске, Туле, Рязани.