«Моторинвест» анонсировала официальный старт продаж кроссовера Evolute i-Space

Объявлена дата старта продаж трехрядного кроссовера Evolute i-Space. Липецкий завод «Моторинвест» запустил производство гибридного SUV i-Space, пишет ТАСС со ссылкой на управляющего партнера компании Андрея Резникова. По его словам, «Моторинвесту» удалось получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет наладить сборку и начать продажи. На рынок i-Space планируют вывести на следующей неделе.

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Evolute i-Space предложат в двух комплектациях. Первой в продаже появится более дорогая по цене около 2,9 миллиона рублей с учетом выгоды по акции. За ней последует вариант чуть попроще за 2,8 миллиона.

i-Space (он же Dongfeng Fengon E5) приводится в движение гибридной установкой суммарной мощностью 178 лошадиных сил. С колесами связан электромотор, а 1,5-литровый бензиновый ДВС выступает в роли генератора, который подзаряжает батарею емкостью 17,5 киловатт-часа. Общий запас хода кроссовера — 1150 километров, а расход топлива — 5,5 литра на 100 километров пути. На электротяге автомобиль может проехать до 87 километров.

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В список оборудования включены мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, аудиосистема с 12 динамиками, климат-контроль и панорамная крыша с люком. Передние сиденья подогреваемые и вентилируемые. Есть камеры кругового обзора, датчики дождя, света и многое другое.

О старте производства и продаж i-Space «Моторинвест» сообщил в кулуарах выставки-форума «Иннопром», которая сейчас проходит в Екатеринбурге. Интересно, что на сайте Evolute новинка висит с начала нынешнего года, и с тех пор даже успела подешеветь на полмиллиона. Несколько i-Space есть в наличии и на классифайдах по цене от 2,85 миллиона рублей.

Следующей новинкой Evolute должен стать электрический минивэн i-Van. Адаптированный для России вэн со 122-сильным мотором предложат за 3 990 000 рублей, а со скидкой по госпрограмме — за 3 065 000 рублей.