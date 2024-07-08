Под маркой «Урал» появятся гибридные и электрические грузовики

Автозавод «Урал» наладит выпуск гибридных и электрических грузовиков. В рамках промышленной выставки «Иннопром-2024» автомобильный завод «Урал» на собственном стенде представил собственную разработку – грузовую модульную электроплатформу. В свою очередь, в экспозиции компании «Россети Урал» выставлен гибридный грузовик.

© Quto.ru

Гибридный «Урал» питается сжиженным природным газом. В движение модель приводит электродвигатель, а на полном заряде батареи модель проезжает около 100 км. При включении ДВС для подзарядки дальность хода возрастает до 500 км.

Для уральского филиала «Россетей» подготовлен бригадный автомобиль, который предназначен для доставки бригад (и необходимого оборудования) на место проведения ремонтных работ на линиях электроснабжения.

В свою очередь мотор электрического «Урала» работает от двойного комплекта тяговых батарей, которые обеспечивают запас хода до 250 км. Электротрак имеет полную массу 19 тонн при грузоподъемности шасси до 10,5 тонны.

Представленные образцы успешно прошли предварительные ходовые испытания и после сертификации будут переданы для опытной эксплуатации. Начало серийного производства запланировано на конец 2025 года.

Между тем, у автозавода «Урал» появился огромный музей. Ценнейшим экспонатом является пожарный автомобиль АМО-Ф15, выпущенный сто лет назад.