Раскрыты сроки появления водородного Aurus Senat

Объявлены сроки появления Aurus Senat на водороде. В НАМИ продолжается работа над новой модификацией роскошного отечественного седана, работающей на водородных топливных элементах. По словам исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам госкомпании Дениса Ендачева, такая машина будет не дороже бензиновой, а её серийное производство планируется наладить не позднее 2029 года.

© Quto.ru

«Это инновационный продукт, который сочетает в себе все преимущества электромобиля. Но при этом у электромобилей есть ряд недостатков: долгое время зарядки, уменьшение пробега на одной зарядке при низких температурах. В этом автомобиле сочетаются все плюсы электромобиля, при этом время заправки составляет менее одной минуты и пробег на одной заправке составляет более 800 километров. Таким образом, задачи, которые в электромобилях сейчас не решены, мы в данном автомобиле решили», — подчеркнул топ-менеджер.



Ендачев также пояснил, что первые прототипы уже увидели свет и в настоящее время проходят испытания в горной местности и при низких температурах, достигающих -45 градусов. Он отметил, что на данный момент результаты тестов подтверждают предварительные расчёты.

В ближайшее время начнётся работа над созданием необходимой для водородных автомобилей инфраструктуры. В первую очередь заправки появятся в мегаполисах и на федеральных трассах.

Проекты создания непосредственно машины и инфраструктуры для неё реализуются параллельно. Однако для запуска сборки транспорта на топливных элементах необходимо решить ряд вопросов.