Китайский автопром сохранит ценовую политику в ЕС после введения пошлин

Китайские автомобили Xpeng будут собираться в Европе. Евросоюз ввёл заградительные тарифы на китайские электромобили. Они дополняют уже существующие 10-процентные тарифы. Те китайские автопроизводители, которые сотрудничали с ЕС в рамках расследования о слишком заниженных ценах на машины, получили некоторые поблажки — их электромобили облагаются дополнительным налогом 20,8%.

Остальные китайские производители будут платить 37,6% налога на каждый ввозимый в Европу электрокар. Эти меры временные и действуют с 5 июля по ноябрь 2024 года. ЕС намерен подготовить окончательную политику к ноябрю.

Компания Nio заявила, что сохранит свою ценовую политику на территории Евросоюза. Уильям Ли, генеральный директор Nio, заявил, что на Европу приходится относительно небольшая доля общих продаж бренда, поэтому в краткосрочной перспективе заградительные тарифы окажут незначительное влияние на деятельность китайской компании. В долгосрочной перспективе Nio разработает разумную стратегию в соответствии с корректировками тарифной политики. Совокупные продажи Nio на европейском рынке в 2023 г. составили 2 399 автомобилей. В настоящее время Nio располагает 43 станциями обмена батарей и 45 зарядными станциями по всему региону.

Xpeng пообещал соблюдать требования текущих клиентов, ожидающих поставок, и клиентов, разместивших заказы до вступления в силу новых тарифов, не подвергая их никакому повышению цен. Кроме того, Xpeng раздумывает о создании производственной базы в Европе.

Xpeng официально вышла на рынок Германии в марте этого года с моделями Xpeng G9 и P7. Компания продает свою продукцию в Скандинавии и Франции и планирует выйти на рынки Италии и Великобритании. Xpeng стремится к концу этого года достичь доли рынка в 3% на немецком рынке новых электромобилей. В Германии представлено 12 местных дилеров с 24 розничными точками.