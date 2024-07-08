Haval рассекретил H9 нового поколения для России

Все, что нужно знать о рамном Haval H9 нового поколения для России. Китайский внедорожник поступит в продажу в третьем квартале 2024 года (июль-сентябрь): он станет второй моделью, которая будет продаваться в отдельной дилерской сети Haval Pro. На российском рынке новый H9 предложат в двух модификациях — с двухлитровым бензиновым мотором и турбодизелем объемом 2,4 литра. Пресс-служба Haval поделилась подробностями об оснащении внедорожника, а цены и комплектации пообещала обнародовать ближе к запуску.

© Motor.ru

В России Haval H9 продается с 2015 года, а в 2019 году модель «прописалась» на заводе в Тульской области — там же собирают и другие модели бренда. В прошлом году H9 сменил поколение в родном Китае: дизайн осовременили, сделав внедорожник больше похожим на «младший» Dargo, кузов стал более угловатым, были установлены круглые блоки фар и большая радиаторная решетка с массивными ламелями. Габариты увеличились незначительно: «второй» H9 чуть длиннее и шире предшественника. Дорожный просвет составляет 224 миллиметра против 206 миллиметров у предыдущей модели.

© Haval

© Haval

Конструкция не претерпела существенных изменений. Это по-прежнему рамный внедорожник с независимой подвеской на двойных поперечных рычагах спереди и подвешенным на пяти рычагах задним неразрезным мостом, классическим автоматом, постоянным полным приводом и понижающей передачей. Салон внедорожника рассчитан на семь человек.

Как и в Китае, в России можно будет выбирать между бензиновым и дизельным двигателями. Двухлитровый бензиновый агрегат развивает 218 лошадиных сил и сочетается с восьмидиапазонным автоматом, а 2,4-литровый турбодизель выдает 184 силы и работает в связке с автоматом на девять ступеней.

Из оснащения заявлены 18- и 19-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с тачскрином диагональю 14,6 дюйма и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. В Haval отмечают, что управление аудиосистемой, климат-контролем, подогревом и вентиляцией сидений осуществляется с помощью физических кнопок, так же, как и выбор режима движения и настроек полного привода.

Помимо перечисленного, новый H9 оборудован трехзонным климат-контролем, передними и задними парктрониками, четырьмя камерами кругового обзора, комплексом систем ADAS и внедорожным круиз-контролем. Полный список оснащения вместе с ценами будет обнародован ближе к старту продаж, намеченному на третий квартал этого года.