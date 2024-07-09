В Казахстане наладят сборку кроссовера Hongqi

Китайский кроссовер Hongqi HS3 в настоящее время уже представлен на российском автомобильном рынке, но в настоящее время появилась возможность снизить стоимость на данную модель.

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Все дело в том, что сборка кроссовера Hongqi HS3 стартует на одном из автомобильных заводов в Казахстане, в городе Костанай. Данная информация подтверждается тем, что в Казахстане данная модель получила ОТТС. При этом сообщается, что сборочный процесс будет налажен крупноузловым методом.

Hongqi HS3 будет выпускаться в Казахстане с двумя типами силовых агрегатов, это 1,5-литровый бензиновый мотор, мощностью 156 лошадиных сил, работающий с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, а также 2,0-литровый двигатель, мощность которого заявлена производителем в 245 лошадиных сил, трансмиссия восьмиступенчатая автоматическая.

В случае с 1,5-литровым мотором привод будет исключительно передний, более производительная версия будет доступна с передним и полным приводом.

Hongqi HS3, это премиальный кроссовер, длина которого составляет 4 650 мм. Впервые кроссовер был представлен на автомобильном салоне проводимом в Шанхае. На российском автомобильном рынке премиальный китайский кроссовер Hongqi HS3 реализуется по цене от 4 000 000 рублей и доступен в двух комплектациях.

Напомним, что в недавнем времени автоэксперты сообщили о том, что по итогам двух последних лет в автомобильные сервисы чаще всего обращались владельцы китайских транспортных средств. Самыми распространенными неисправностями были проблемы, связанные с перепадами температурного режима в зимний период. Также у китайских автомобилей возникают нарекания к лакокрасочному покрытию, через пять-семь лет эксплуатации появляется ржавчина и коррозия.