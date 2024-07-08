Porsche значительно сократит производство Taycan

Porsche сокращает производство популярных электроседанов. Компания собирается сокращать производство модели Taycan из-за снижения спроса. Производитель пока не дал официальный комментарий появившимся разговорам. Однако в СМИ активно обсуждается сокращение сборки электроседанов.

© Quto.ru

За прошлый год Porsche продал более 40 тысяч экземпляров Taycan, но показатели этого года дают понимание, что таких продаж уже не будет. Остаётся надежда, что при поступлении недавно модернизированного Taycan в активную продажу, ситуация изменится. Возможно, поклонники бренда ждут обновлённую версию.

Ещё одна версия за сокращение производства Porsche Taycan — снижение интереса на китайском рынке, а это было приоритетное немецкого производителя. Китай сейчас и сам производит всё больше спортивных электрокаров, но по более привлекательным ценам.

Ранее стало известно, что Porsche работает над вторым поколением Taycan, которое должно появиться в 2027 году. По некоторым данным, электромобиль переведут на новую платформу.

© Porsche

© Porsche

Стало известно, что Porsche покупает крупного производителя батарей Varta. Немецкая компания собирается купить контрольный пакет акций Varta, что заметно ускорит все производственные процессы. Идёт активный переговорный процесс, но финансовые детали не разглашаются. Известно только, что после объявления о намерении Porsche, акции Varta за несколько часов выросли на 30%. Первоначальное сотрудничество начнется с подрядчика Varta.