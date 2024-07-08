BMW i4 получил полноприводную версию и обновленную батарею

BMW анонсировала выпуск обновленной версии своего электромобиля i4, представив новую модель с полным приводом xDrive40, которая займёт место между существующими версиями с задним приводом и мощной M50. Модель 2024 года получила значительные улучшения, включая новую батарею повышенной мощности, что позволило увеличить запас хода до примерно 600 км. Начальная цена нового BMW i4 eDrive 35 Sport составляет 5,72 млн рублей (59 900 евро), что делает его доступным для широкого круга покупателей, сообщает SPEEDME.RU.

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Автомобиль выделяется на дороге благодаря обновлённой радиаторной решётке в стиле "двойной почки". Топовая модификация M50 теперь оснащена горизонтальными рёбрами, а другие модели — узором "пчелиные соты". К дизайнерским обновлениям также относятся модернизированные фары с двумя вертикальными элементами и новым дизайном дневных огней, а также опциональные светодиодные фары Matrix с синими вставками, добавляющими стиля. В салоне автомобиля обновлены руль, обивка сидений и отделка интерьера. Кроме того, доработаны кнопки управления центральными воздуховодами и область под сенсорным экраном. Новшества включают возможность управления климат-контролем и подогревом сидений через сенсорный экран или голосовые команды, что упрощает интерактив с технологиями автомобиля.

Полноприводная модель i4 xDrive40 оснащена батареей на 81 кВт/ч, обеспечивая высокую производительность и увеличенный запас хода. Помимо этого, BMW внедрила улучшения в систему зарядки, включая новую кнопку на портале зарядки для более удобного завершения зарядки и оптимизированную стратегию зарядки для дальних поездок, делая новый BMW i4 более привлекательным для покупателей, ценящих инновации и удобство.