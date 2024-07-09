Skoda нашла способ вернуться в Россию

Не так давно "Российская газета" сообщала об альтернативном пути для марки Skoda на российский рынок через Казахстан. Однако там есть свои нюансы, упирающиеся в ценообразование - ключевой фактор резонности бизнеса. Канал "Русский автомобиль" рассказал ещё об одной тропинке, по которой Skoda может вернуться на российский рынок.

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Возобновлением поставок намерена заняться китайская компания Tianjin Global People Automobile Import and Export, которой концерн SAIC, имеющий совместное предприятие со Skoda и выпускающий автомобили чешской марки, делегировал наладку нового направления бизнеса - поставок машин в РФ. Пока у Global People Auto (CARGP) есть государственное разрешение на экспорт подержанных автомобилей Skoda.

Однако всё это лишь формальности. Несколько пакетов санкций назад в Россию поставлялись "бэушные" авто из Южной Кореи и Японии, которые по факту были новыми, так как для получения статуса подержанной машины нужно проехать на ней минимальное расстояние - в некоторых случаях до 500 км.

"Сейчас CARGP набирает сотрудников от имени специально зарегистрированного юрлица ООО "Каргп" (учредитель - Цзинь Куй). Скоро они начнут договариваться с бывшими шкодовскими дилерами", - сообщает источник.

Почему поставки автомобилей, произведённых в КНР, так важны для Skoda, которая готова даже рискнуть и быть уличённой в нарушении санкций? СП SAIC-Skoda в Китае должно работать, но внутренний рынок страны постепенно охладевает к иностранным брендам, особенно на фоне революционного преобразования своей автопромышленности.