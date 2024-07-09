Skoda нашла способ вернуться в Россию через Китай
Не так давно "Российская газета" сообщала об альтернативном пути для марки Skoda на российский рынок через Казахстан. Однако там есть свои нюансы, упирающиеся в ценообразование - ключевой фактор резонности бизнеса. Канал "Русский автомобиль" рассказал ещё об одной тропинке, по которой Skoda может вернуться на российский рынок.
Возобновлением поставок намерена заняться китайская компания Tianjin Global People Automobile Import and Export, которой концерн SAIC, имеющий совместное предприятие со Skoda и выпускающий автомобили чешской марки, делегировал наладку нового направления бизнеса - поставок машин в РФ. Пока у Global People Auto (CARGP) есть государственное разрешение на экспорт подержанных автомобилей Skoda.
Однако всё это лишь формальности. Несколько пакетов санкций назад в Россию поставлялись "бэушные" авто из Южной Кореи и Японии, которые по факту были новыми, так как для получения статуса подержанной машины нужно проехать на ней минимальное расстояние - в некоторых случаях до 500 км.
"Сейчас CARGP набирает сотрудников от имени специально зарегистрированного юрлица ООО "Каргп" (учредитель - Цзинь Куй). Скоро они начнут договариваться с бывшими шкодовскими дилерами", - сообщает источник.
Почему поставки автомобилей, произведённых в КНР, так важны для Skoda, которая готова даже рискнуть и быть уличённой в нарушении санкций? СП SAIC-Skoda в Китае должно работать, но внутренний рынок страны постепенно охладевает к иностранным брендам, особенно на фоне революционного преобразования своей автопромышленности.