Lada Niva Sport не торопится: названа дата старта продаж

Ранее "Российская газета" рассказывала о новинках Lada на 2024 год, в числе которых был внедорожник Lada Niva Sport. Портал "Автовзгляд" узнал, когда начнутся продажи модели и сколько она будет стоить.

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Lada Niva Sport оснастят 122-сильным двигателем 1.6 литра от Granta Sport, доработанной подвеской и модифицированными тормозами.

Источник сообщает, что в продажу поступит и особая версия "Silk Way" с эксклюзивным оранжевым цветом кузова, 16-дюймовыми колесами, порогами, багажником на крыше, логотипами спецверсии, а также особым оформлением салона.

По информации "Автовзгляда", старт продаж Niva Sport намечен на декабрь 2024 года, а цена на внедорожник составит от 2 до 2,5 млн рублей.