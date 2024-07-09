Эксперт рассказал, сколько стоит ремонт машины после града

Автоэксперт назвал стоимость выправления кузова машины после града. После резких смен атмосферных фронтов, которые накрыли большую часть России ливнями, штормовым ветром и даже смерчами, актуальной темой стал ремонт машин после града. Владелец мастерской Bobrikov Brothers Роман Бобриков назвал, сколько может стоить такая работа.

© Quto.ru

Ценовой диапазон подобного восстановления очень широк. По словам специалиста, стоимость работ начинается от 20-30 тысяч рублей, при условии нескольких вмятин, до одного миллиона, если машина буквально вся избита градом.

При этом не все подобные повреждения поддаются устранению без перекраски кузова с помощью специальных крючков и клея по технологии PDR (Paintless Dent Repair, ремонт вмятин без покраски), уточнил Роман Бобриков.

В качестве примера эксперт рассказал о клиенте, который пригнал из Европы BMW X5 и X7. Повреждения от града на машинах были разные — на одной лёгкие, на другой выше среднего. Восстановительные работы шли неделю и обошлись клиенту в 1 200 000 рублей за оба автомобиля.

Ранее в Роскачестве рассказали, что делать, если ураган повалил дерево на машину. Получить компенсацию за упавшее на автомобиль дерево по причине урагана и сильного ветра возможно. Пытаться освободить пострадавшую машину от обломков обрушившегося дерева точно не стоит, объяснили специалисты.