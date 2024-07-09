Эксперт рассказал, сколько стоит ремонт машины после града

Эксперт Бобриков назвал стоимость ремонта кузова машины после града
Автоэксперт назвал стоимость выправления кузова машины после града. После резких смен атмосферных фронтов, которые накрыли большую часть России ливнями, штормовым ветром и даже смерчами, актуальной темой стал ремонт машин после града. Владелец мастерской Bobrikov Brothers Роман Бобриков назвал, сколько может стоить такая работа.
Ценовой диапазон подобного восстановления очень широк. По словам специалиста, стоимость работ начинается от 20-30 тысяч рублей, при условии нескольких вмятин, до одного миллиона, если машина буквально вся избита градом.
При этом не все подобные повреждения поддаются устранению без перекраски кузова с помощью специальных крючков и клея по технологии PDR (Paintless Dent Repair, ремонт вмятин без покраски), уточнил Роман Бобриков.
В качестве примера эксперт рассказал о клиенте, который пригнал из Европы BMW X5 и X7. Повреждения от града на машинах были разные — на одной лёгкие, на другой выше среднего. Восстановительные работы шли неделю и обошлись клиенту в 1 200 000 рублей за оба автомобиля.
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