В Москве за 33-летнюю «шестерку» хотят 700 тысяч рублей

Помимо полностью оригинального состояния и минимального пробега, автомобиль выделяется редким для модели черным цветом кузова. По словам продавца, «капсула времени», собранная в Советском Союзе, пребывает в идеальном состоянии, поскольку ни разу не попадала в аварии. Технические агрегаты седана сохранились в полностью рабочем состоянии.

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Все 33 года черная «шестерка» провела в одних руках. Единственный владелец машины проехал на ней всего 8700 километров, поэтому большую часть жизни автомобиль провел в гараже. Судя по фотографиям, кузов и салон модели находятся в превосходном состоянии.

На ВАЗ-2106 оформлены документы и номерные знаки советского образца. Судя по коду региона, автомобиль зарегистрирован в Московской области.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В движение седан приводит 1,3-литровый карбюраторный мотор мощностью 69 лошадиных сил, который сочетается с четырехступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость модели — 145 километров в час. Расстаться с аутентичной «капсулой времени» продавец готов за 700 000 рублей.

В середине июня в России продавали 31-летнюю «шестерку» по цене новой Lada Vesta. Продавец оценил красный ВАЗ-2106 в два миллиона рублей.