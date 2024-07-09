Chery отправила в продажу кроссоверы калужской сборки

В продажу поступили Chery Tiggo 7 Pro Max, собранные на бывшем заводе Volkswagen. «Заключение об оценке типа транспортного средства» (то есть упрощенный аналог ОТТС, который можно получить на машины российской сборки, было выдано на Chery Tiggo 7 Pro Max) 15 января.

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В июне 3 (прописью: три) образца Chery Tiggo 7 Pro Max, которые были собраны на бывшем заводе Volkswagen, были приобретены физическими лицами. Впрочем, как предполагает «Дром», в будущем предприятие откажется от выпуска этой модели.

Между тем, в России тестируют необычный Chery: это будущий кроссовер Xcite. Портал Avtograd news поделился фотографиями любопытного прототипа. По данным инсайдеров, речь идёт о кроссовере Xcite X-Cross 8, который скоро пропишется в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan. Дизайн автомобиля очень любопытный.