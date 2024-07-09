Пикап Ford Ranger появился в России по цене «китайца»

В продаже появился пикап Ford Ranger 2024 года выпуска. Под капотом рамного «американца» скрывается двухлитровый турбодизель отдачей 210 л.с., с которым сочетается 10-ступенчатый «автомат» и система полного привода. Продавец не раскрывает, откуда привезена машина, но можно предположить, что это некая азиатская страна, так как техника для рынка США оснащена строго бензиновыми моторами.

Как отмечает SPEEDME, за машину просят 4 007 000 ₽. Для сравнения, флагманский JAC T9 стоит от 3 399 000 ₽, но оснащён скромнее, а оснащается бензиновым мотором, хотя покупатели подобной техники больще ценят дизели. Так что цена «американца» вполне гуманна.

Кстати, в России можно купить и пикапы Mitsubishi L200 шестого поколения. Со 184-сильным 2,4-литровым турбодизелем, автоматической коробкой передач и фирменным полным приводом Super Select 4WD-II машина без пробега стоит 5 399 000 рублей.

Между тем, в России стартуют официальные продажи китайских «Фольксвагенов» под маркой Jetta. Ранее автомобили этой марки ввозились только по системе «серого» импорта.