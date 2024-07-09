Автоэксперт назвал топ-5 недооцененных кроссоверов с пробегом в России

Выбирая подержанный автомобиль, многие ориентируются на популярные модели. Однако есть интересные кроссоверы, которые обделены вниманием покупателей. Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко назвал "Российской газете" пять таких машин.

1. Toyota Venza

Этот просторный кроссовер-универсал часто остаётся в тени более известных моделей Toyota. Toyota Venza немного длиннее Prado 150, но ниже и менее брутальна. Она оснащена единственным надёжным двигателем 2.7 л, который работает в паре с проверенным автоматом. По цене Toyota Venza сопоставима с RAV4 того же возраста, но может оказаться выгоднее из-за более надежной трансмиссии.

2. Renault Koleos

Второе поколение Renault Koleos (с 2017 года) - по сути, Nissan X-Trail в другом кузове. У него те же надёжные атмосферные двигатели и трансмиссия. При этом Renault Koleos обычно дешевле X-Trail с аналогичным пробегом. Большинство запчастей взаимозаменяемы с Nissan, но стоят дешевле. По сравнению с Mitsubishi Outlander Renault Koleos имеет больший дорожный просвет и объем багажника при меньшей цене.

3. Honda Crosstour

Фото: Пресс-служба Honda

Этот крупный кроссовер-фастбек по длине превосходит даже Land Cruiser 200, но стоит вдвое дешевле. Honda Crosstour оснащается надёжными двигателями 2.4 л или 3.5 л V6, которые работают только с автоматом. Уровень комфорта и набор опций не уступают Toyota Venza. Несмотря на редкость модели в России, Honda Crosstour может стать отличной альтернативой более распространённым кроссоверам.

4. Mitsubishi Eclipse Cross

Eclipse Cross занимает нишу между ASX и Outlander. Несмотря на компактные размеры, он оснащен богаче, чем ASX. Большинство подержанных Eclipse Cross имеют полный привод. Среди преимуществ - японская сборка и обширный список опций. Турбомотор 1.5 может вызывать опасения, но у большинства экземпляров на рынке пробег невелик. При схожей цене Eclipse Cross может оказаться выгоднее, чем Outlander с большим пробегом.

5. Jeep Renegade

Этот компактный внедорожник часто остается незамеченным, хотя обладает уникальными качествами. Jeep Renegade выделяется реальными внедорожными способностями в своем классе. С 2023 года доступен только с полным приводом. Несмотря на небольшие размеры, Jeep Renegade просторен: 2800 л для пассажиров и 540 л багажника.

Оснащается экономичным 1,3-литровым турбомотором. Сочетание компактности, экономичности и проходимости делает этот автомобиль интересной альтернативой популярным кроссоверам, особенно учитывая его редкость на вторичном рынке.

Все эти модели менее популярны, чем другие массовые кроссоверы. Однако это не делает их хуже - наоборот, они могут оказаться выгодной покупкой благодаря более низким ценам при схожих характеристиках и уровне надежности. При выборе кроссовера с пробегом стоит обратить внимание на эти недооцененные автомобили - возможно, именно среди них вы найдете свой идеальный авто, заключает эксперт.