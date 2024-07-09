В Беларуси скупают Lada Vesta: машин не осталось в продаже

Кроме того, белорусы забронировали практически все российским машины, которые вскоре должны поступить в местные автосалоны. О неожиданном ажиотаже сообщил портал Quto.ru. Один из сотрудников белорусского автосалона заявил, что покупателей в первую очередь интересует невысокая стоимость модели, а также многообразие существующих кредитных программ.

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В Беларуси стоимость универсала Lada Vesta SW Cross, оборудованного 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой», начинается от 54 500 местных рублей (примерно 1 494 000 российских). В нашей стране аналогичный автомобиль можно купить минимум за 1 865 900 рублей.

Представители дилерских центров сообщили, что белорусским покупателям настолько понравились условия на покупку «Весты», что они готовы приезжать в автосалоны с машинами в наличии из других городов. Кроме того, в союзном государстве можно купить дешевле Lada Largus ижевской сборки, которая не так давно появилась на российском рынке.

В начале июля в России появился в продаже кроссовера Belgee X70. Стоимость белорусско-китайского оказалась ниже донора – Geely Atlas Pro.