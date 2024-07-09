Li Auto готовит дешевый автомобиль

В 2025 году компания Li Auto начнет официальные продажи своих автомобилей за пределами Китая. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Отмечается, что первой на мировом рынке появится самая дешевая модель бренда — кроссовер L6. Базовая версия в Китае стоит 249, 8 тыс. юаней (примерно 3 млн рублей). А вот топовую комплектацию Max уже предлагают за 289,8 тыс. (3,5 млн рублей).

Длина Li L6 составляет 4925 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1735 мм. Колесная база — 2920 мм. Визуально автомобиль похож на модель L7, но с меньшими размерами. Интерьер заимствован у нее же.

В состав силовой установки входят два электродвигателя и бензиновый мотор мощностью 154 л.с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 35,8 кВт.ч, запас хода на чистом электричестве — 172 км, средний расход — 6,9 л на 100 км.