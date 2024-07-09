Названа стоимость нового пикапа Sollers ST8

Представленный накануне на выставке «Иннопром» грузовичок будут продавать по цене от трех миллионов рублей, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники. Китайский JAC T8, который взяли за основу новинки, стоит от 2,85 миллиона рублей без скидок. Чтобы оправдать разницу в цене, «Соллерс» обещает улучшить кузов. Пока, судя по фото, он [отличается](https://t.me/mash/55647) только решеткой радиатора с новым шильдком и другими колесными дисками.

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Пикапы сборки Sollers также получат более прочное лакокрасочное покрытие, которое лучше подходит для климата РФ.

На родине исходный JAC T8 намного дешевле: его цена лежит в диапазоне от 100 тысяч до 160 тысяч юаней, что в пересчете на рубли равно 1,2−1,9 миллиона.

Производство Sollers ST8 наладят во Владивостоке из китайских комплектующих. Ожидается, что сборка и продажи стартуют до конца нынешнего года. Инсайдеры прочат машине двухлитровый дизельный мотор JAC с импортозамещенными деталями, который Sollers начал собирать в Елабуге год назад. Его мощность — 130 лошадиных сил и 288 Нм крутящего момента.

Китайский T8 сейчас предлагают с бензиновым и дизельным агрегатами 2.0 на 190 и и 139 сил (290 и 320 Нм) соответственно. Вероятно, с появлением Sollers ST8 «донорский» JAC будет снят с продажи, как это случилось с JAC T6, когда на рынок вывели Sollers ST6.