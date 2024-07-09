АвтоВАЗ завозит в Россию убегающих от него мигрантов
АвтоВАЗ обвинили в завозе в РФ мигрантов, которые убегают с завода. Волжский автозавод столкнулся с серьёзным дефицитом сотрудников на своих площадках. Чтобы восполнить нехватку персонала, отечественный производитель начал завозить в страну мигрантов из Средней Азии, которые разбегаются от него по всей стране.
Подробности выяснились во время судебного процесса над неким гражданином Узбекистана Уткирбеком Хошимовым. Выяснилось, что тольятинский автогигант оплатил мужчине авиаперелёт и патент на будущее трудоустройство на общую сумму 54 000 рублей.
Согласно договору, новый сотрудник должен был отработать на сборке автомобилей Lada 12 месяцев, однако не проработал он в итоге ни дня. На Волжском заводе с ситуацией не смирились и подали на несостоявшегося рабочего в суд с требованием возместить 56 000 рублей (непосредственные затраты и судебные издержки).
Подобная схема работает в Узбекистане и Таджикистане. Однако сами мигранты после легализации на территории нашей страны уезжают из Тольятти и ищут себе работу в другом месте. По предварительной оценке, из условных 1 000 ввезённых АвтоВАЗом мигрантов на предприятии остаётся от 100 до 200 человек.
Суды с иностранными специалистами являются попытками изменить ситуацию. К слову, только в период с 11 по 28 июня предприятие подало 16 исков о возмещении ущерба, причинённого при исполнении трудовых обязанностей.