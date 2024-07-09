АвтоВАЗ завозит в Россию убегающих от него мигрантов

АвтоВАЗ обвинили в завозе в РФ мигрантов, которые убегают с завода. Волжский автозавод столкнулся с серьёзным дефицитом сотрудников на своих площадках. Чтобы восполнить нехватку персонала, отечественный производитель начал завозить в страну мигрантов из Средней Азии, которые разбегаются от него по всей стране.

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Подробности выяснились во время судебного процесса над неким гражданином Узбекистана Уткирбеком Хошимовым. Выяснилось, что тольятинский автогигант оплатил мужчине авиаперелёт и патент на будущее трудоустройство на общую сумму 54 000 рублей.

Согласно договору, новый сотрудник должен был отработать на сборке автомобилей Lada 12 месяцев, однако не проработал он в итоге ни дня. На Волжском заводе с ситуацией не смирились и подали на несостоявшегося рабочего в суд с требованием возместить 56 000 рублей (непосредственные затраты и судебные издержки).

Подобная схема работает в Узбекистане и Таджикистане. Однако сами мигранты после легализации на территории нашей страны уезжают из Тольятти и ищут себе работу в другом месте. По предварительной оценке, из условных 1 000 ввезённых АвтоВАЗом мигрантов на предприятии остаётся от 100 до 200 человек.

Суды с иностранными специалистами являются попытками изменить ситуацию. К слову, только в период с 11 по 28 июня предприятие подало 16 исков о возмещении ущерба, причинённого при исполнении трудовых обязанностей.